TRIBUNALS
Llibertat sense mesures cautelars per a l’únic investigat pel crim de Cappont
Va comparèixer ahir al jutjat 19 anys, 4 mesos i 21 dies després de ser arrestat i enviat a presó, on va estar 5 mesos. La jutge no hi aprecia risc de fuga i obre la porta a practicar noves diligències
J.R.M., l’únic investigat pel crim d’Isaac Martínez, el jove de Cappont que va morir a trets el 9 de novembre del 2006, va tornar a trepitjar ahir els jutjats de Lleida i va quedar lliure sense mesures cautelars. Ho va fer 19 anys, 4 mesos i 21 dies després –el 20 de juny del 2007– de ser arrestat pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de l’assassinat. En aquella ocasió, el jutge va dictar-ne l’ingrés preventiu a la presó però el va excarcerar el 21 de desembre d’aquell mateix any. Ahir, la magistrada de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància Plaça número 4 va acordar mantenir-lo en llibertat al considerar que no existeix risc de fuga i hi ha arrelament, per la qual cosa no aprecia que “existeixin indicis que pogués sostreure’s de l’acció de la justícia”.
La jutge l’havia citat després que l’Audiència rebutgés arxivar el cas i que un recent informe de la Guàrdia Civil hagi determinat que les restes trobades als seus pantalons són de tret, contradient el que van fer després del crim, la qual cosa aleshores va suposar la seua excarceració, com va informar aquest diari divendres passat. Respecte a l’informe, la magistrada assenyala que “si bé obre la porta a la pràctica de noves diligències que poguessin aclarir els fets en el seu dia investigats, el cert és que no té prou entitat com per desvirtuar, en aquest moment processal, les pericials que obren en la causa i atribuir, sense més investigació, l’autoritat dels fets a J.R.M.”. La família de la víctima, que exerceix l’acusació particular, va sol·licitar-ne l’ingrés preventiu a la presó al considerar que, davant d’aquest nou informe, hi ha risc de fuga.
Per la seua part, la Fiscalia va sol·licitar aplicar-li mesures com la retirada del passaport. La magistrada no va acordar cap d’aquestes mesures. Pel que fa a les noves diligències, una podria ser una valoració dels Mossos de l’informe de balística de la Guàrdia Civil.