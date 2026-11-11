JUDICI
El taxista es va intentar defensar i una de les 26 punyalades va arribar al cor
La víctima va morir per un xoc hemorràgic, segons van determinar metges i forenses. “No trobar empremtes al vehicle no significa que no fos allà”
El taxista assassinat el 10 d’abril del 2022 a Lleida va intentar defensar-se de les ganivetades que li va clavar l’agressor, però finalment va morir a causa d’un xoc hemorràgic, segons els experts que van declarar ahir en la tercera sessió del judici que se celebra a l’Audiència de Lleida. Dos forenses van concretar que la víctima, de 43 anys, presentava 26 ferides per arma blanca, la majoria concentrades al costat dret del cos i a la part posterior, fet que seria compatible amb una agressió per l’esquena des del seient posterior del taxi. Així mateix, van indicar que presentava ferides que indiquen que va intentar defensar-se, fins i tot que va provar d’agafar el ganivet per frenar l’atac. Les ganivetades més greus van afectar òrgans vitals, ja que una va arribar a penetrar al cor de la víctima. Una altra, a més, va seccionar la jugular pel costat dret del coll, mentre que una altra punyalada va penetrar fins a l’esòfag. Les dos forenses van assenyalar que les ferides eren compatibles amb una mateixa arma, d’una longitud mínima de 10 centímetres.
Per una altra banda, van declarar una dotzena d’agents dels Mossos d’Esquadra. Una d’elles va detallar l’anàlisi que van fer de la roba de la víctima, on van trobar fins a 45 talls. Els membres del jurat van preguntar per l’absència d’empremtes de l’acusat, J.D.C.G., dins del taxi, on tampoc no se’n van trobar de la víctima. Sobre això, un mosso va dir que “no significa que la persona no fos allà”, ja que “segons quin tipus de superfícies no són aptes per localitzar empremtes”. També van assenyalar que no van trobar sang a les gorres que van intervenir al domicili de l’acusat durant el seu arrest. Els agents sí que van trobar un altre ganivet de les mateixes característiques al del crim en un calaix de la cuina i una funda artesanal de cartró “que podia servir per portar l’arma amagada”. Així mateix, van declarar que es van investigar possibles discrepàncies dins de la comunitat islàmica, però que no van trobar indicis objectius. Per la seua part, el pare de l’acusat va explicar que aquella nit havien estat en un bar i que estava tranquil, igual que l’endemà, quan van coincidir en un dinar familiar. També va dir que li ha negat la seua relació amb el crim.