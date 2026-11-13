TRIBUNALS
Nega haver assassinat el taxista i diu que va vendre el ganivet per droga
La Fiscalia i l’acusació asseguren que hi ha un cúmul d’indicis contra el processat. La defensa afirma que no hi ha proves ni testimonis directes del crim
El jurat popular pel crim d’un taxista el 10 d’abril del 2022 a la Bordeta es tancarà aquest matí a deliberar per emetre un veredicte d’innocència o de culpabilitat. Format per sis dones i cinc homes, ahir van poder escoltar la versió de l’acusat, J.D.C.G., que va negar haver assassinat el taxista. “No vaig pujar a cap taxi i no el vaig matar”, va dir contestant únicament a la seua advocada. Tanmateix, va modificar la declaració que va fer en fase d’instrucció, quan va admetre que havia pujat al taxi. Ho va atribuir a una confusió de dates. Concretament que no va ser el 10 d’abril sinó el dia 1 d’aquell mes. Va afegir que es va trobar amb un venedor de marihuana, a qui unes setmanes abans havia venut el ganivet (arma homicida) a canvi de droga. També va afirmar que es va emportar dos ganivets d’ús professional de l’escorxador on va treballar fins al març del 2022, que ja no servien i que l’encarregat li havia donat permís, una afirmació que el que era el seu superior va negar durant el judici. Després de la seua declaració, va ser el torn dels informes de la fiscal Pilar Mesalles, de l’advocat de la família de la víctima, Carles López, i de l’advocada de l’acusat, Elena César. La representant del Ministeri Públic va enumerar els cinc principals indicis que hi ha contra l’acusat (vegeu el desglossament) i va afirmar que “tots han estat provats”. Va explicar que va ser un assassinat perquè hi va haver traïdoria, perquè l’autor va actuar a traïció i de manera sorprenent i, a més, es va acarnissar amb la víctima, que va rebre 26 punyalades. També va dir que l’acusat “menteix i s’ha contradit”. En la mateixa línia es va expressar Carles López, que va afegir que “estem convençuts de la seua autoria” i va argumentar que el processat “ha anat adaptant el relat a les proves que s’han conegut durant la investigació”. Per la seua part, Elena César va argumentar que “no s’ha demostrat que fos l’autor, no hi ha cap prova ni testimonis directes”. J.D.C.G. no va fer ús de l’últim torn de paraula. S’enfronta a peticions de fins a 23 anys de presó.