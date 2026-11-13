Rodalies registra una nova jornada retards generalitzats per una “incidència operativa”
Estaria relacionada amb la disponibilitat de maquinistes i trens
Rodalies torna a registrar retards generalitzats aquest divendres al matí per una “incidència operativa”, segons han indicat fonts de Renfe. Les mateixes fonts han apuntat que aquesta incidència està relacionada amb la disponibilitat de maquinistes i trens. D’altra banda, s’ha produït també un robatori de cable que afecta la senyalització entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. Aquesta segona incidència afecta els trens de l’R4, amb retards d’una mitja hora de mitjana, i de l’R7. Renfe ha establert un servei de reforç per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, amb parades intermèdies; i entre Manresa i Terrassa Estació del Nord.