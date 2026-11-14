ENSENYAMENT
La síndica demana que el menjador escolar sigui un dret a tots els centres
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamat convertir el menjador escolar en un dret subjectiu garantit que no depengui de les disponibilitats pressupostàries. Una reivindicació que fa després de constatar que “el 30% de l’alumnat vulnerable” continua sense accedir a aquest servei ni als ajuts que s’ofereixen. No obstant, el nombre de beneficiaris s’ha triplicat en els últims 15 anys, passant dels 65.000 que hi havia en el curs 2010/2011 a més de 205.000 al 2025/2026. Així mateix, la inversió per a aquests ajuts ha crescut dels 33,2 als 250 milions d’euros anuals.
Giménez-Salinas adverteix que la Secundària és la gran assignatura pendent d’aquests ajuts, ja que la cobertura cau al 26,9%, mentre que a Infantil i Primària és el 91,3%. Una diferència que es deu en part al fet que més de la meitat dels instituts públics no disposen de menjador després d’implantar-se la jornada compactada. També adverteix que hi ha col·lectius infraatesos, com menors tutelats o famílies en situació irregular. Per tot això, la síndica advoca per implantar un decret que reconegui el menjador com un dret subjectiu i estendre el servei a tots els instituts amb independència del model de jornada.