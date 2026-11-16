Garriga acusa Junts de "donar suport" a la regularització i "col·laborar" amb Sánchez en l'entrada massiva d'immigrants
El secretari general de Vox reclama des de Lleida desplegar l'Armada per impedir l'arribada de pasteres a les Canàries
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, acusa Junts de ser un dels principals socis de Pedro Sánchez i de contribuir a les seves polítiques migratòries. En una compareixença aquest dilluns a Lleida, ha retret a la formació que "s'arrogui la representativitat de Catalunya" mentre "ha donat suport" a la regularització massiva d'immigrants i "ha col·laborat" a què el PSOE "segueixi permetent l'entrada massiva de persones en situació irregular". D'altra banda, el dirigent de Vox ha qualificat la situació a les Canàries d'"emergència nacional" i ha reclamat reforçar el control fronterer amb el desplegament de l'Armada, a més d'expulsar totes les persones que han arribat irregularment a l'Estat.
Garriga també ha afirmat que Junts "ha donat suport a l'augment d'impostos" i ha qüestionat que la formació parli de fer "política útil" mentre, segons ell, contribueix a les decisions del govern espanyol. El dirigent de Vox ha advertit que la col·laboració amb el PSOE "compromet la identitat dels barris i dispara la inseguretat". A més, ha defensat les "remigracions" i la "prioritat nacional" en l'accés a les ajudes socials, l'habitatge i les beques.
Sobre la situació a les Canàries, Garriga ha reclamat que l'Armada surti a patrullar l'Atlàntic per impedir que hi hagi més pasteres que intentin arribar a les illes o a les Balears. També ha proposat "militaritzar les fronteres", retirar el finançament públic a les ONG "col·laboracionistes" de la immigració irregular, i deixar d'enviar diners a països que, segons ell, no frenen els fluxos migratoris. "És l'hora de treure tots els invasors de Ceuta i les Canàries", ha reivindicat.
En clau electoral, Garriga ha reclamat a la ciutadania una mobilització "sense precedents" davant les eleccions del 29 de novembre, que ha qualificat de "decisives". En aquest sentit, el dirigent del partit d'extrema dreta ha definit Vox com "l'única garantia per fer fora el Partit Socialista del govern espanyol".
Garriga ha comparegut davant els mitjans a l'Eix Comercial de Lleida, on ha assegurat haver rebut queixes de botiguers per l'excés de burocràcia i la pressió fiscal. El dirigent de Vox ha carregat contra les administracions i ha afirmat que els polítics han "destrossat el comerç local de tota la vida".