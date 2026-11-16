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Noves nevades deixen fins a 11 cm al Pirineu
La neu va tornar ahir a les cotes altes del Pirineu. Els cims del Montsent de Pallars, a 2.883 metres d’altura, entre la Torre del Capdella i Sort, van quedar blancs igual com altres punts d’alta muntanya on també va nevar. Així, per exemple, a les cotes altes de Boí es van acumular 11 centímetres de neu i les temperatures van arribar als 1,4 graus sota zero.
A Certescan la neu va deixar 6 centímetres i 4 més en els punts alts de Sasseuva. A la Bonaigua, on els termòmetres van arribar a marcar els 0,6 graus, es va acumular 1 centímetre de neu. També va nevar al Lac Redon, amb temperatures sota zero i amb ràfegues de vent que van arribar a superar els 52 quilòmetres per hora.
La previsió és que avui també es produeixin nevades en cotes altes del Pallars Sobirà.