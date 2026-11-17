Feijóo demana a Vallfogona el vot perquè Lleida “deixi de ser una província oblidada”
Promet reduir la burocràcia en el sector primari i que els joves que comprin el seu primer habitatge al món rural no paguin impostos. Melero diu que els lleidatans “volen i necessiten un canvi”
El candidat a la presidència pel PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir el vot en un acte a Vallfogona de Balaguer perquè Lleida no continuï sent “una província oblidada”. Ho va dir en un míting en una granja de vaques en el qual va presentar el Llibre Blanc del Futur Rural d’Espanya, que proposa mesures com que els joves que comprin el seu primer habitatge en el món rural no paguin impostos, reduir la burocràcia “desproporcionada” de pagesos i ramaders i una fiscalitat específica per a ells, un pacte estatal de l’aigua i garantir ocupació mitjançant “una migració regulada i ordenada”. Va remarcar que “els senyorets que legislen aquest sector des de la ciutat no ens interessen” i que el model autonòmic “ha de reconèixer la singularitat del món rural”. Així mateix, va prometre que si governa els ajuts al sector primari s’atorgaran “de forma immediata”.
El líder popular també va prometre beneficis per a les explotacions agràries que redueixin la contaminació, destinar 40.000 milions a la renovació del regadiu i infraestructures hídriques i fomentar la contractació en origen “perquè vinguin de forma ordenada, legal, vinculada a les necessitats de mà d’obra i amb voluntat d’integrar-se”. Sobre la migració, va posar èmfasi en el fet que “la diversitat és necessària i enriquidora, però si no compleixen les nostres lleis hem de tenir dret a expulsar-los, un migrant no té més drets que un català”.
Al seu torn, Feijóo va assegurar que en aquesta campanya “vinc a fer propostes, no a fer el xou, posar-me samarretes i ballar amb la dona”, en al·lusió al candidat del PSOE, Pedro Sánchez.
El presidenciable del PP va tancar l’acte advertint que “ens falten 800-900 vots” per obtenir un diputat per Lleida. “El diputat no pot fallar”, va concloure Feijóo.
En l’acte també va intervenir el candidat del PP al Congrés per Lleida, Roger Melero, que va recordar que “el 2023 els 4 diputats provincials van votar Sánchez” i que “la gent de Lleida vol i es mereix un canvi”. Va afegir que el sector primari “són les nostres arrels, economia i futur” i que el sector afronta problemes “com l’augment dels costos, la burocràcia, la competència desigual amb productes estrangers i a més ara s’hi suma la seguretat en les explotacions”. El president del PP català, Alejandro Fernández, va assegurar que Feijóo “és un home de paraula i amb sensibilitat a les demandes” del sector primari. Al seu torn, el president del PP a Lleida, Xavi Palau, va remarcar que “el vot al PP a Lleida val doble, perquè si aconseguim un diputat l’hi traurem als socialistes, Lleida necessita tenir una veu del centredreta”. Finalment després de l’acte a Vallfogona, Alberto Núñez Feijóo es va traslladar a Lleida, on va col·laborar amb integrants de Noves Generacions en les tasques de neteja de l’autobús de la caravana electoral, vehicle que va resultar “vandalitzat” durant la nit amb diverses pintades.