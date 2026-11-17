El Govern aprova una compensació de 50 euros per nit per als docents que participin en colònies escolars
Educació també preveu un dia festiu de compensació i reforçar la protecció jurídica del professorat aquest mes
El Govern ha aprovat aquest dimarts una compensació econòmica de 50 euros per nit per als docents que participin en colònies i altres sortides escolars amb pernoctació fora del centre educatiu. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha explicat que la mesura vol reconèixer una tasca que durant anys ha depès del "voluntarisme" del professorat i del personal educatiu. Niubó també ha anunciat que abans que acabi el novembre el Departament publicarà una instrucció per compensar les colònies amb un dia festiu i reforçar la protecció jurídica dels professionals davant possibles incidents o accidents. La consellera confia que les mesures ajudin a recuperar les colònies en els centres que aquest curs han deixat de fer-ne.
L'acord aprovat pel Consell Executiu estableix un complement específic de 50 euros per cada nit que els docents passin fora del seu domicili habitual per participar en una activitat educativa. La compensació s'emmarca en l'Acord sobre millores del sistema educatiu i de les condicions de treball del personal funcionari docent.
Niubó ha defensat que es tracta d'una retribució "merescuda" per una feina que es desenvolupa fora de la jornada i del centre habituals. En declaracions als mitjans, ha recordat que les colònies i les sortides amb pernoctació han depès durant molts anys de la disponibilitat voluntària dels professionals.
La compensació econòmica es complementarà amb una instrucció que el Departament preveu publicar abans que acabi el mes. Segons ha explicat la consellera, permetrà que els docents que participin en colònies puguin compensar aquesta dedicació amb un dia festiu, d'acord amb l'organització del centre educatiu.
La mateixa instrucció també reforçarà la seguretat jurídica dels professionals perquè, en cas d'incidents o accidents amb alumnes durant les sortides, tinguin la mateixa cobertura que quan desenvolupen la seva activitat al centre.
Ràtios d'acompanyament i alumnat amb necessitats específiques
L'acord fixa orientativament una nit de pernoctació a educació infantil, dues a primària i tres a ESO, batxillerat i formació professional. També estableix, amb caràcter general, un màxim de dues persones compensables per grup classe, tot i que preveu superar les ràtios quan calguin més acompanyants.
Les ràtios d'acompanyament són d'una persona per cada vuit alumnes al segon cicle d'infantil, una per cada dotze de primer a quart de primària, una per cada divuit a cinquè i sisè, una per cada vint a l'ESO i una per cada vint-i-cinc als estudis postobligatoris.
En el cas de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu de tipus A (NESE A), el personal addicional necessari per garantir-ne l'atenció també tindrà dret als 50 euros per nit i no computarà dins del límit general de dues persones compensables per grup classe.
Niubó ha assegurat que l'objectiu és millorar les condicions dels professionals i recuperar el valor pedagògic de les estades escolars. La consellera ha reconegut que aquest curs les colònies s'han vist afectades pel boicot impulsat en nombrosos centres i ha expressat la confiança que les noves compensacions contribueixin a recuperar aquestes activitats.