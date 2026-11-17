LABORAL
La V edició de les Cites Laborals Inclusives promou la igualtat d’oportunitats
Amb unes 12 empreses, l’IMO ha organitzat 100 entrevistes a candidats amb discapacitat o incapacitat
L’Ajuntament de Lleida, a través de la regidoria d’Acció i Innovació Social de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha impulsat la cinquena edició de Cites Laborals Inclusives, amb l’objectiu de fomentar la inserció de persones amb discapacitat.
En total s’han presentat 12 empreses, que busquen uns 13 perfils professionals entre els quals, personal de neteja, peó de jardineria, dependent, auxiliar administratiu o repartidor, entre altres.
Segons ha explicat la responsable del servei d’intermediació laboral de l’IMO, Dolors Montagut, durant el matí s’han dut a terme vuit torns d’entrevistes ràpides, de cinc minuts, pel que en total s’han realitzat unes 100 entrevistes en total. Segons els perfils, les persones participants han pogut participar en més d’un torn.
Les ofertes es van publicar prèviament, per la qual cosa les empreses van poder fer una primera selecció dels aspirants. “Ja no és un primer contacte, sinó que avui ja és un pas més del procés”, assegura Montagut.
Guillermo Castro, un dels aspirants, ha explicat que després de rebre assessorament laboral amb l’IMO, li van recomanar participar en aquesta sessió d’entrevistes. “És la meua primera vegada i crec que és una bona oportunitat per conèixer les empreses i cocentrar tot el procés un sol dia”, ha afegit. Castro ha participat en tres entrevistes.
Per la seua part, Amy Sumary és la segona vegada que assisteix a les cites|citacions. “La primera vegada em van preseleccionar de diverses empreses. I vaig escollir la que més em va encaixar. Vaig estar un any treballant”, ha explicat Sumary. Ara, li agradaria trobar alguna oferta de mitja jornada per poder compaginar-se amb els seus estudis.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i el regidor d’Ocupació, Xavier Blanco, han assistit a l’obertura de la jornada i han destacat “la importància de tenir una actitud positiva” durant les entrevistes. Enjuanes ha remarcat que “cada persona té una feina ideal” i que “la clau està en trobar-lo”, per la qual cosa va insistir a “confiar en el procés”.
La tècnica de l’IMO, Vivina Gràcia ha assenyalat que l’objectiu no és tan sols complir amb el 2% de treballadors amb discapacitat, sinó “anar més enllà”. Ha destacat que ja hi ha empreses que acudeixen a l’IMO per buscar candidats que puguin ajustar-se a les vacants de les seues empreses.