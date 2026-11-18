Lleida licitarà les obres per ampliar la capacitat de canalització del riu Segre per 5,1 milions d'euros
L'actuació ha de permetre desbloquejar la construcció del nou institut i el nou CAP al barri de Cappont
La Paeria de Lleida traurà a licitació en els pròxims dies la segona fase del projecte per reduir els riscs d'inundabilitat a la canalització del riu Segre. L'actuació, pressupostada en 5,1 milions d'euros, consistirà a rebaixar la cota de la canalització del riu en el tram situat entre 100 metres aigües amunt de la passarel·la dels Camps Elisis i 100 metres aigües avall del Pont Vell amb l'objectiu de millorar la capacitat de desguàs en episodis d'avinguda. El termini d'execució dels treballs és de 7 mesos i està previst que les obres comencin a principis del 2027. L'actuació ha de permetre desbloquejar la construcció de nous equipaments al barri de Cappont, com els nou institut i el nou CAP.
Concretament, el pressupost del projecte és de 5.141.527,51 euros. La licitació passarà a aprovació de la Junta de Govern Local i les obres està previst que s'iniciïn a principis de 2027, un cop completat tot el procés de contractació de les tasques. L'actuació es durà a terme als dos marges del riu, on s'adaptaran els talussos i es mantindrà, de manera general, la cota actual dels camins existents. També es reconstruirà un tram de mur de contenció de l'avinguda del Segre.
Els treballs inclouran també el rebaix del pas de vianants sota la passarel·la dels Camps Elisis i sota el Pont Vell per augmentar la secció de pas de l'aigua. La intervenció se centrarà en els entorns immediats d'aquestes dues infraestructures, considerades punts crítics per a la circulació del cabal.
Aquesta obra forma part dels projectes impulsats per l'Ajuntament de Lleida per tal de reduir els riscos d'inundació a la ciutat, d'acord amb els organismes responsables en gestió hidrològica, com són la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua. El seu desenvolupament ha de permetre evitar que l'aigua surti de la canalització en cas d'avinguda, tot garantint que se suporten els cabals màxims previstos en períodes de 100 anys i permetre així el desenvolupament del sistema d'equipaments públics al marge esquerre del riu.
La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha destacat la importància d'avançar amb aquests projectes per incrementar la capacitat hidràulica de la canalització, ja que la reducció dels riscos d'inundabilitat ha de permetre desbloquejar la construcció per part de la Generalitat del nou institut i el nou CAP de Cappont i l'ampliació de l’escola Camps Elisis, entre d’altres. També permetrà dur endavant l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Les actuacions d’aquest projecte estan cofinançades per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Pla d'Actuació Integrat de l’Estratègia de Desenvolupament Integral Local (EDIL).
La Paeria ja ha aprovat prèviament el projecte per la reconstrucció del mur de Grenyana i el de l'ampliació del mur del Parc dels Camps Elisis. També està redactant el projecte del tram següent de rebaix de la cota de la canalització, a partir de la passarel·la del Liceu Escolar.
Licitació de les obres d’excavació de la Cuirassa
Durant la comissió d'aquest dimecres s'ha informat de l'inici de la licitació de les obres d'excavació, restauració i senyalització de les restes arqueològiques del parc de la Cuirassa, l'antic barri jueu medieval de la ciutat. Les obres inclouen la finalització dels treballs d'excavació per a la recuperació i posada en valor de les restes de la batejada com a Casa del Pogrom, que va resultar cremada el 13 d'agost de 1391. Es treballarà en una superfície d’uns 200 metres quadrats, amb una excavació mitjana de 2,5 metres de profunditat.
També es durà a terme la consolidació i restauració de les restes de la casa, mitjançant el tractament dels paviments i la restitució d'elements per facilitar la comprensió del funcionament d'aquesta casa. El projecte contempla, a més, el reforç de l'enllumenat, la seguretat i la senyalització del projecte de difusió 'Les veus de la Cuirassa'.
L'actuació compta amb finançament del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya i forma part de les actuacions incloses al Pla Integral del Centre Històric que impulsa la Paeria. El pressupost d'execució per contracte és de 250.000 euros (IVA inclòs).
Contractació del servei de control de la població de coloms i altres aus
La comissió també ha informat, de forma prèvia a l'aprovació de la licitació per la Junta de Govern Local, de la contractació del servei de control de la població de coloms i altres aus a la ciutat de Lleida. L'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball acordat amb el servei de municipal de control de plagues on constin les directrius i freqüències de treball, per tal de reduir i controlar la població de coloms i, en casos puntuals, altres aus malaltes i potencials causes d'insalubritat. Haurà d'analitzar les zones conflictives detectades, tipificar les aus que generen la plaga i aplicar els mètodes autoritzats i més adequats pel seu control, com la captura mitjançant gàbies i la retirada de nius. El pressupost de licitació és de 26.638,18 euros (IVA inclòs), per un període de 8 mesos, prorrogable en tres anualitats més.