Nogueras carrega a Tàrrega contra el PSC i ERC pel caos de Rodalies
La líder de Junts desafia la resta de candidats a parlar sempre català al Congrés. Gavín afirma que el seu partit apostava per FGC per oferir un servei “digne”
La candidata de Junts, Míriam Nogueras, va carregar ahir a Tàrrega contra el PSC i ERC pel caos de Rodalies, coincidint amb una nova jornada de vaga de maquinistes. Nogueras va lamentar que “Renfe està sempre en serveis mínims” i va qualificar de “vergonya” el pacte del traspàs assolit entre ambdós partits. En aquest sentit, Isidre Gavín, cap de llista per Lleida, va recordar que Junts apostava per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per poder oferir un servei “digne”, mentre que el PSC i ERC van optar per una empresa mixta. “Han constituït l’empresa, s’han repartit els càrrecs i tenen 1,5 milions de pressupost. Ells ja s’han muntat el xiringuito, però han passat i passaran tres anys i no hauran fet res”, va lamentar Nogueras, que va afirmar que “no funciona res, porten vuit anys governant i ens diuen que ens apartem, quan qui ha d’apartar-se és Rodalies, Paneque i Madrid”.
Nogueras va fer aquestes declaracions en un míting a l’Espai MerCAT, en el qual va recordar que ha demanat a tots els candidats catalans que surtin elegits que es comprometin per escrit a parlar sempre català al Congrés davant de les amenaces de la dreta de revertir la traducció simultània.
Emili Gilabert, regidor de Tàrrega i número 2 al Senat per Lleida, va assegurar en aquest sentit que “la llengua es manté quan es parla” i que “som l’única opció que pot defensar el català a Madrid”.
Gavín també va recordar que “volem continuar sent útils i som els únics que posem la gent i Catalunya en el centre”. En aquesta línia, Rosa Maria Melines, candidata al Senat per Lleida, va defensar que Junts va ser determinant per aconseguir la Llei ELA i la reforma de la llei de la Dependència.
En paral·lel, l’expresident Artur Mas, en una visita a Lleida (vegeu la pàgina 10), i Isidre Gavín van situar el concert econòmic com una prioritat de Junts durant una conversa a les xarxes socials. Gavín va destacar que “volem que Catalunya recapti i gestioni els seus impostos i pugui decidir sobre els recursos que genera”. Van criticar que el compromís de finançament assolit per ERC “s’hagi diluït i no s’hagi arribat a votar”.