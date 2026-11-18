PAERIA
Oferta de feina a 60 persones amb discapacitat en entrevistes ràpides
Sessió d’inclusió laboral a la Llotja amb onze empreses i un centenar d’interaccions. Llocs de treball d’administratiu, jardiner o dependent, entre d’altres
L’ajuntament, a través de la regidoria d’Acció i Innovació Social de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), va organitzar ahir a la Llotja la cinquena edició de Cites Laborals Inclusives, amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat.
En total, es van presentar 11 empreses i 60 candidats. Entre les ofertes hi havia posicions com la d’administratiu comercial, agent comercial, atenció al client, carnisser, dependent o jardiner, entre d’altres. Segons la responsable del servei d’intermediació laboral de l’IMO, Dolors Montagut, durant la jornada es van fer nou torns d’entrevistes ràpides de cinc minuts, per la qual cosa en total van tenir lloc 108 entrevistes. Prèviament, des de l’institut es van contrastar els perfils de les persones candidates amb els requisits de les ofertes presentades per les empreses. “És un pas més del procés que facilita la presa de contacte”, va assegurar Montagut. Guillermo Castro, un dels aspirants, va explicar que després de rebre assessorament laboral amb l’IMO, li van recomanar participar en aquesta sessió d’entrevistes. “És la primera vegada i crec que és una bona oportunitat per conèixer les empreses i concentrar tot el procés en un sol dia”, va afegir. Castro va participar en tres entrevistes. Per la seua part, per a Amy Sumary va ser la segona vegada que participava en les cites. “La primera vegada em van preseleccionar en diverses empreses. Vaig escollir la que més em va encaixar i vaig treballar un any”, va explicar. La intenció era trobar una nova oferta de mitja jornada que li permetés compaginar-la amb els estudis. El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i el regidor d’Ocupació, Xavier Blanco, van assistir a l’obertura de la jornada i van destacar “la importància de tenir una actitud positiva” durant les entrevistes. Enjuanes va remarcar que “cada persona té una feina ideal” i que “la clau és trobar-la”, per la qual cosa va insistir a “confiar en el procés”. La tècnica de l’IMO Viviana Gràcia va assenyalar que l’objectiu és “anar més enllà del 2% de treballadors amb discapacitat”. En les quatre edicions anteriors, les cites han permès 80 insercions laborals. La pròxima edició està prevista per a l’abril.