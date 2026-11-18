Petició de 30 anys de presó per agressions sexuals a dos nebodes
Les víctimes eren menors i estaven tutelades per la Generalitat
La Fiscalia sol·licita una condemna de 30 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment dos nebodes, quan aquestes eren menors d’edat i estaven tutelades per la Generalitat. Els fets haurien tingut lloc entre els anys 2012 i 2020. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent, 25 de novembre, a l’Audiència de Lleida. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 2 de la capital del Segrià.
El Ministeri Públic assenyala, en el seu escrit d’acusació, que els abusos i les agressions sexuals s’haurien comès entre els anys 2012 i 2020 quan les víctimes, menors d’edat i que es trobaven sota la tutela de la Generalitat, sortien d’un centre i passaven el cap de setmana al domicili d’uns oncles. Allà, segons la Fiscalia, l’acusat les forçava sexualment. Per tot plegat, considera que l’home és autor de sengles delictes continuats d’agressió sexual a menor de 16 anys, de manera que demana que se li imposi una condemna de 30 anys de presó (15 per cada delicte) i 20 anys de llibertat vigilada i se li prohibeixi atansar-se i comunicar- se amb les denunciants durant 20 anys.
D’altra banda, reclama que indemnitzi les víctimes amb 60.000 euros pels danys morals ocasionats. D’altra banda, és previst que l’Audiència celebri demà la vista oral contra un home acusat d’agredir sexualment la seua exparella i amenaçar-la de difondre els vídeos que li havia gravat sense el seu consentiment mantenint relacions sexuals quan estaven junts. Els fets haurien ocorregut a les Borges Blanques entre el desembre del 2023 i el juny del 2024. La Fiscalia sol·licita una condemna de 13 anys de presó, ordres d’allunyament i de prohibició de comunicació i 15.000 euros d’indemnització.