ASSAJOS
La UdL analitza la viabilitat econòmica d’un exoesquelet robòtic
Per a la recuperació de lesions medul·lars
La UdL participa en un assaig clínic multicèntric que avaluarà l’eficiència econòmica d’un nou exoesquelet robòtic per a la rehabilitació de persones amb lesió medul·lar traumàtica en fase aguda i subaguda. L’estudi, liderat per l’hospital Vall d’Hebron i en el qual també participa l’Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo, analitza per primera vegada el potencial d’aquesta tecnologia durant els primers sis mesos després de l’accident, quan els pacients encara es troben en procés de recuperació.
El dispositiu utilitzat és l’exoesquelet ABLE, dissenyat per l’empresa catalana Able Human Motion, una tecnologia que facilita la rehabilitació de la marxa mitjançant un sistema adaptatiu que ajusta l’assistència a les necessitats de cada pacient. Incorpora intel·ligència artificial i destaca pel menor pes i facilitat de col·locació respecte a altres dispositius d’aquest tipus.
Des del Vall d’Hebron afirmen que “el tractament estàndard es basa en l’ús de dispositius com barres paral·leles, grua de suspensió a la marxa, bipedestadors i fèrules”.
Actualment, l’assaig es troba en fase de reclutament i ja compta amb 15 pacients participants: cinc a Vall d’Hebron i deu a l’hospital de Toledo. Mentre que, d’una banda, ambdós centres avaluaran els resultats clínics, la investigadora de la UdL i del IRBLleida Marta Trapero, de l’altra, s’encarregarà d’analitzar l’impacte econòmic d’aquesta teràpia, tant per als pacients i les seues famílies com per al conjunt del sistema sanitari. D’aquesta manera, la investigació busca explorar noves possibilitats pel que fa a rehabilitació en una etapa essencial per a la recuperació de la mobilitat de les persones amb lesió medul·lar.