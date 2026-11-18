MOBILITZACIÓ
La vaga cancel·la més de trenta trens a Lleida a l’incomplir serveis mínims
Indignació entre els usuaris, que omplen autocars de línia i els contractats per Renfe
La segona jornada de vaga ferroviària va tornar a incomplir ahir serveis mínims, tal com va succeir el passat dia 10, la qual cosa va suposar la cancel·lació a Lleida de més d’una trentena de trens. Centenars d’usuaris van agafar autocars contractats per Renfe com a transport alternatiu o van buscar plaça en els de línia, i molts es van quedar tirats.
Els serveis mínims van tornar a incomplir-se ahir, en el segon dia de vaga ferroviària, tal com va succeir el passat dia 10. Més d’una vintena de trens es van cancel·lar, majoritàriament de rodalies, però també almenys una desena de la línia d’alta velocitat. Moltes de les suspensions van ser al matí, malgrat el decret que havia de garantir el 66% del servei en hores punta i el 33% la resta de la jornada. Centenars d’usuaris van omplir els autocars contractats per Renfe allà on hi va haver transport alternatiu per carretera, o bé van buscar plaça als busos de línia. Molts es van quedar sense viatjar.
Cap dels trens de la línia de Manresa (RL3 i RL4) va circular abans de les 8.00, mentre que Rodalies anunciava combois que després no passaven. Això va provocar llargues esperes, confusió i indignació entre els usuaris. Les estacions de busos de Mollerussa, Tàrrega i Cervera es van omplir de persones a la recerca d’una plaça per arribar als seus llocs de treball o a classe. A la capital del Pla hi va haver algun autocar de reforç i viatgers van ajudar persones que no parlaven català ni castellà a seguir les indicacions que els recomanaven anar a l’estació de busos.
Els serveis mínims van tornar a incomplir-se malgrat l’amenaça de sancions per part de la Generalitat, que la setmana passada va anunciar una investigació i sancions per als maquinistes que es van absentar sense justificació. El sindicat Semaf, convocant de l’aturada juntament amb CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I i Alferro, va insistir a qüestionar que Renfe els notifiqués de forma telemàtica, una cosa que l’operadora considera vàlida. El Sindicat de Circulació Ferroviari convoca demà una vaga a Adif, mentre que Semaf crida de nou a parar els maquinistes dilluns per reclamar seguretat a la xarxa ferroviària i millores laborals.