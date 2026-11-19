SUCCESSOS
Demanen presó per a un advocat per apropiar-se 25.000 euros d’un client
La Fiscalia afirma que va falsificar firmes del seu representat en dos documents
L’Audiència de Lleida va acollir ahir el judici contra un advocat acusat d’apropiar-se 25.000 euros d’un client i de falsificar firmes d’aquest en dos documents. La Fiscalia va rebaixar la petició inicial de condemna de quatre anys de presó a tres, així com al pagament de multes. Durant la vista oral, que es va celebrar ahir, l’acusat va explicar que va iniciar la relació professional el 2015 amb el perjudicat, ja mort, que tenia una explotació ramadera a Sarinyena, per representar-se en qüestions sobre la PAC. Segons va declarar, el 2019 el ramader li va entregar “un poder molt ampli” i el 2022, després de portar temps sense cobrar els seus honoraris, li va dir que “ves a Ibercaja i cobra’t”. L’advocat, segons va assenyalar ahir, va anar al banc fent ús del poder que li havia donat el seu representat i li van entregar un xec per valor de 25.000 euros. Va assegurar que va ser l’única vegada que va fer ús d’aquest poder i que va ser amb consentiment i coneixement del seu client. “Fins i tot el del banc el va avisar”, va declarar. “M’ho vaig cobrar jo, però amb la seua autorització”, va destacar. Tanmateix, va afegir que “en el moment en què vaig agafar els diners, la relació es va espatllar, va deixar d’agafar-me el telèfon i em va acomiadar”. Es va iniciar llavors un procediment judicial, en què l’acusat, segons la Fiscalia, presumptament va presentar dos documents que justificaven els serveis amb firmes que no eren del perjudicat. L’acusat ho va negar. “Jo li donava la documentació i ell me la tornava firmada. No sé res més”, va assegurar. Sobre això, van declarar dos agents dels Mossos d’Esquadra, que van fer un informe caligràfic, en el qual van constatar que una de les firmes no es corresponia amb el perjudicat i que l’altra “era un fotomuntatge”. Segons els agents, “s’ha interposat la firma original mitjançant una fotocòpia”. També va declarar una germana del perjudicat, que va explicar que li havia dit en una trucada que li havien sostret diners i que sospitava del seu advocat. La Fiscalia va modificar l’escrit d’acusació inicial i va sol·licitar per a l’acusat una pena d’un any i mig de presó per un delicte de falsedat en document privat o per presentació d’un document fals en judici en concurs medial per un delicte d’estafa processal agreujada en temptativa, i un altre any i mig per un delicte d’apropiació indeguda o, alternativament, per administració deslleial.