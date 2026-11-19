A judici una dona a Lleida acusada d’apropiar-se més de 14.000 euros d’una cosina
L’acusada hauria tret els diners d’un compte de la víctima, ja morta, on hauria deixat només 177 euros.
La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó per a una dona acusada d’apropiar-se 14.808 euros d’una cosina. L’acusada hauria tret els diners d’un compte de la víctima, ja morta, on hauria deixat només 177 euros. Està previst que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida.
Els fets haurien tingut lloc entre l’abril i l’octubre del 2021 quan, segons la Fiscalia, l’acusada, de més de 70 anys, es va aprofitar que estava com a autoritzada en un compte corrent de la víctima, una cosina seua, per fer 37 reintegraments des de caixers automàtics per un total de 14.308 euros. També hauria efectuat dos compres per valor de 200 i 300 euros.
La víctima, que estava en una residència, cobrava la pensió en aquest compte i només van quedar-hi 177 euros. Per tot plegat, la Fiscalia considera que la processada és autora d’un delicte d’apropiació indeguda i demana una condemna de 4 anys de presó i una multa de 4.500 euros. Així mateix, també que indemnitzi els hereus de la dona amb 14.408 euros.