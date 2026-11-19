Rufián demana el vot a Lleida per “sotmetre” un govern del PSOE
El republicà reclama el suport dels votants d’esquerres per ser “útil” davant de l’aliança de PP i Vox. Es declara “fill orgullós” de la immersió lingüística
El cap de llista d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va assegurar ahir a Lleida que “vull un govern del PSOE sotmès” pel seu partit i la resta de forces d’esquerra sobiranista de l’Estat, i va opinar que “això no em fa menys independentista. Em fa més útil” davant d’una aliança postelectoral entre PP i Vox després del 29 de novembre. El candidat republicà va fer aquestes declaracions davant de les 500 persones que van assistir a l’acte central de la seua formació a Lleida, celebrat al pavelló municipal dels Mangraners, davant de les quals va defensar que “no és el mateix tenir Santiago Abascal de vicepresident que un Carlos Cuerpo exigit”, i va opinar “que el problema” davant de l’auge de l’extrema dreta “són les esquerres espanyoles”, de forma que va reclamar prendre partit. “La qüestió no és que hi hagi molt fatxa. És que hi ha molt neutral. I quan estàs al mig de gent que reconeix drets i gent que els nega, estàs col·laborant amb els dolents.”
Rufián també va reclamar el suport dels votants d’esquerres, especialment el dels del PSC que creguin “que [Salvador] Illa i companyia potser no els defensaran”, i va justificar l’aliança amb Podem, perquè “si compartim valors com la justícia social, la democràcia, la llibertat i l’antifeixisme, m’és igual la bandera que tingueu i la llengua que parleu”. En aquest sentit, es va negar “a ser una tribu. Aspiro a un país divers. La puresa, per a l’oli d’oliva.”
El republicà va admetre que la seua llengua materna és el castellà, però es va declarar “fill orgullós de la immersió lingüística”, i va retreure a Junts que vulgui centrar el debat en l’ús del català al Congrés “mentre voten amb el PP i Vox contra la classe treballadora de Catalunya”.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va criticar el paper dels ministres catalans en el Govern de PSOE i Sumar, Jordi Hereu i Ernest Urtasun, als quals va acusar de ser “inservibles”, i va advertir que “la dreta i l’extrema dreta han demostrat que són ruïna i misèria”.
Per la seua part, la candidata d’ERC per Lleida, Inés Granollers, va demanar que el dia 29 “ningú es quedi a casa per aconseguir una ERC forta i capaç de sotmetre el PSOE”.