Sánchez diu que aviat decidiran sobre l’indult al fiscal general
Bolaños demana el vot dels catalans per no tornar a la tensió del 2017. Hereu assegura que PP i Vox pretenen deixar les pensions “a la lògica del mercat”
El president del Govern central i candidat del PSOE a les eleccions del 29 de novembre, Pedro Sánchez, va obrir ahir la porta a indultar l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets. En una entrevista a Antena 3, va assegurar que l’assumpte està sobre la taula del Consell de Ministres, encara que va evitar aclarir si la decisió arribarà abans o després de les eleccions. També va considerar que s’han “traspassat línies roges” del dret penal en les causes contra la seua dona, Begoña Gómez, i el seu germà, David Sánchez, i es va mostrar convençut que podrà formar govern.
Sánchez també es va pronunciar sobre la seua aparició a la portada de la revista del cor Lecturas. Va explicar que va acceptar una proposta de la publicació sense preveure tanta repercussió i va negar que l’entrevista hagi de canviar el vot de les dones. Segons el seu parer, les electores coneixen que les retallades que atribueix a PP i Vox recaurien especialment sobre elles.
Per la seua part, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va demanar des de Tarragona la mobilització de l’electorat català per impedir l’arribada de PP i Vox a la Moncloa.
Va advertir que les dos formacions volen “tornar al conflicte” i a la tensió del 2017 i va defensar que el Govern socialista ha contribuït a superar el procés i obrir una etapa de normalització política. Bolaños va acusar els dos partits de “catalanofòbia” i va criticar les seues posicions sobre el finançament autonòmic i l’oficialitat del català al Congrés i les institucions europees.
El ministre d’Indústria i candidat socialista per Barcelona, Jordi Hereu, va advertir així mateix que PP i Vox pretenen deixar les pensions, les residències i l’atenció a la dependència “a la lògica del mercat”. Hereu també va rebutjar la proposta del candidat d’ERC, Gabriel Rufián, de crear un govern de concentració a Catalunya si governen PP i Vox. Va afirmar que aquesta iniciativa evidencia una derrota anticipada.
Morón va presentar mesures del seu programa dirigides a les pimes, entre aquestes ajuts del Fons Espanya Creix, menys traves administratives, incentius a la innovació i un bo per incorporar eines d’IA. També va plantejar suport a les exportacions i a l’eficiència energètica. Lleida compta amb més de 35.000 pimes que ocupen més de 128.200 persones.