SUCCESSOS
Detingut al ser enxampat robant en un bar de la plaça de les Missions de Lleida
Investiguen si és l’autor de robatoris similars
Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra especialitzats en delinqüència urbana, els denominats fures, van detenir ahir a la matinada a la plaça de les Missions un jove de 24 anys quan estava robant a l’interior d’un bar, segons ha pogut saber aquest diari. També li imputen un altre robatori el cap de setmana passat en un establiment del carrer Ramón y Cajal i investiguen si podria estar al darrere d’altres robatoris similars que s’han registrat en les últimes setmanes.
Els fets van ocórrer cap a les 2.00 hores durant un dispositiu de vigilància arran de l’onada de robatoris registrats de matinada en establiments. Agents de paisà es van desplegar per la Zona Alta, Ronda i Universitat per detectar sospitosos.
Poc després, van descobrir que s’estaven produint un robatori al bar Brutus de la plaça de les Missions. A l’arribar, van observar la porta esbotzada i els fures van localitzar el suposat lladre a dins.
Al jove, que no té antecedents, li imputen un robatori similar que hi va haver el cap de setmana passat a Ramón y Cajal i indaguen si podria ser l’autor d’altres.
La gran majoria de casos s’han comès amb el mateix modus operandi, rebentant la porta d’accés amb una llamborda o una pedra.
Dos d’aquests casos van ser la setmana passada al passeig de Ronda (vegeu SEGRE de dimecres passat). A mitjans d’octubre també n’hi va haver d’altres a l’avinguda de Madrid i Canonge Brugulat. El botí solen ser els diners de la caixa enregistradora.
En un altre ordre, la Urbana va detenir dimecres a l’avinguda Catalunya un home per un robatori en un cotxe. Es va emportar una tele i un ordinador.