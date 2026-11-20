TRIBUNALS
Presó per a l’acusat de la megaestafa a Lleida, que ascendiria a 5 milions d’euros
L’ocultació i destrucció de proves i el volum del suposat frau, arguments per empresonar-lo de manera preventiva. En les últimes setmanes va intentar captar sense èxit noves víctimes
La Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància Plaça número 1 de Lleida va decretar ahir presó provisional sense fiança per a M.G.Q., l’assessor financer detingut dimecres pels Mossos d’Esquadra com a suposat autor d’una macroestafa que podria ascendir a cinc milions d’euros, si bé 1,5 milions haurien estat retornats a alguns del mig centenar d’afectats. El jutjat va prendre aquesta decisió després que ho sol·licités la Fiscalia, segons van indicar fonts judicials.
Es va acordar aquesta mesura per evitar l’ocultació, alteració o destrucció de proves rellevants i considerant el volum del suposat frau. L’investigat es va acollir al seu dret a no declarar al ser la causa secreta.
Escoltes telefòniques
Els Mossos d’Esquadra portaven mesos darrere de M.G.Q. després d’haver rebut diverses denúncies. Pel que sembla, fins i tot s’han fet escoltes telefòniques amb autorització judicial que han servit per incriminar-lo. Finalment, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) el va arrestar dimecres a la matinada i, posteriorment, va efectuar sengles escorcolls a l’habitatge i a l’oficina de l’investigat, aquesta última en un edifici del carrer Vallcalent.
D’aquesta manera, els investigadors van decomissar ordinadors, mòbils i documentació per ser analitzada i poder elaborar els respectius informes per corroborar les sospites. També per esbrinar la destinació de l’import suposadament defraudat, que ascendiria a fins a cinc milions d’euros. Tanmateix, fonts solvents van apuntar que ja hauria tornat 1,5 milions. En tot cas, els Mossos el situen molt per sobre dels tres milions en total.
Elevats beneficis
D’altra banda, l’ara empresonat hauria intentat captar sense èxit nous inversors durant les últimes setmanes. En aquest sentit, fonts solvents expliquen que, en alguns casos, prometia o pagava uns interessos mensuals de fins al 10%.
Val a recordar que l’investigat treballava per a una coneguda companyia asseguradora i, aprofitant la seua posició social i professional i com de coneguda que és l’empresa, oferia paquets d’inversió “segurs, garantits i de durada limitada”. El problema va arribar quan passat el període de venciment dels paquets les quantitats promeses no es reemborsaven. La companyia va assenyalar a aquest diari que, quan en van tenir coneixement, van actuar “amb la màxima diligència i van adoptar les mesures legals i contractuals, entre les quals l’acabament de la relació mercantil”.