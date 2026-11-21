CERTÀMENS
Robots, drons i innovacions tecnològiques a la Fira Maker 2026
El Palau de Vidre va acollir ahir la primera jornada de la cinquena edició de Fira Maker 2026, un espai de trobada tecnològica, creativa i d’innovació que reuneix una varietat de projectes relacionats amb la impressió 3D, drons, intel·ligència artificial (IA), fabricació digital, realitat virtual, tallers i demostracions per a totes les edats. Ahir al matí, l’espai va ser reservat als centres educatius de la ciutat, que van participar en les diferents activitats programades.
Entre aquestes, va destacar la ponència sobre com utilitzar la IA per ser millor estudiant, a càrrec de Juan de Santiago Bayona. L’expert va recomanar als estudiants aprofitar els beneficis d’aquesta tecnologia per “preparar-nos millor un temari”, sense que serveix per resoldre les tasques o els exercicis. “La IA pot ser una eina meravellosa si s’utilitza de forma complementària”, va asseverar. De Santiago va insistir que la IA ha vingut per ajudar-nos, però “que depèn de com la utilitzem”. Aquest any, la fira, que se celebrava al Mercat del Pla, s’ha traslladat al nou recinte del Palau de Vidre, als Camps Elisis. Entre les activitats previstes per avui, hi ha una jornada de competicions entre drons i cotxes, així com altres tallers i experiències.