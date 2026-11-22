TECNOLOGIA
La Fira Maker tanca la millor edició amb 6.000 visitants al Palau de Vidre
La Fira Maker, que té per objectiu atansar la tecnologia a la ciutadania, va tancar ahir la cinquena edició. Ha estat la més gran fins a la data, ja que unes 6.000 persones es van atansar al Palau de Vidre entre divendres i ahir per descobrir les novetats en robòtica, IA o impressions 3D d’uns 40 expositors, així com per participar en multitud de tallers i experiències immersives. “És un espai de participació i interacció, en el qual les persones poden tocar i experimentar, en lloc de només observar”, va explicar el president de l’associació Makers Lleida, Alfons Calero. Així mateix, va destacar la visita de professionals i aficionats de Barcelona, Saragossa o València.