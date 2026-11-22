SUCCESSOS
“Quan t’ofereixen duros a quatre pessetes, hi ha risc de ser estafat”
Els últims tres macrofraus investigats a Lleida responen a un patró similar. Els afectats expliquen que les propostes van sorgir en entorns de confiança
“Quan t’ofereixen duros a quatre pessetes, cal desconfiar perquè el risc de ser víctima d’una estafa augmenta exponencialment.” Ho asseguren policies que els últims anys han investigat tres macrofraus a les comarques de Lleida, que han suposat pèrdues milionàries i que sumen més d’un centenar d’afectats. L’últim cas va transcendir dimecres amb la detenció i posterior empresonament d’M.G.Q., un assessor financer que presumptament ha comès una megafrau que superaria amb escreix els cinc milions d’euros.
Els altres dos casos són una presumpta macroestafa piramidal que ha suposat que 31 lleidatans hagin perdut tres milions d’euros en operacions inversores que han resultat ser fictícies i el de dos socis d’una empresa de Cappont que van ser detinguts el juliol del 2024 com a presumptes autors d’una macroestafa a petits inversors.
Totes responen a un mateix patró. D’una banda, la gran majoria d’afectats, segons expliquen, van decidir invertir després de rebre oferiments que van sorgir en entorns de confiança i en el qual els van oferir unes elevades rendibilitats que al principi es van complir, reforçant així la idea d’haver posat els diners en un producte sòlid.
Per exemple, en el cas d’aquesta setmana, l’investigat va treballar durant anys per a una coneguda companyia asseguradora –que ha adoptat mesures legals i va finalitzar la relació mercantil– i moltes de les víctimes eren clients. També es va aprofitar de la seua posició social i professional i el renom de l’empresa.
En el cas de la macroestafa que va transcendir el 2024 –amb 31 inversors lleidatans afectats i un import d’uns 3 milions–, una de les víctimes va explicar que els investigats “es presentaven com a experts financers i s’anaven guanyant la teua confiança amb reunions, dinars, etc. Llavors t’oferien inversions mancades de risc, amb altes rendibilitats i supervisades i garantides per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, quan en realitat era un artifici i una estafa”.