Nogueras s’envolta de Pujol i Mas per concentrar el vot “per Catalunya”
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, va apel·lar ahir a concentrar el vot perquè la prioritat després del 29 de novembre sigui Catalunya: “No som sucursalistes de ningú. Catalunya no és una sucursal.” Ho va dir en un acte a Castelldefels en el qual va estar acompanyada pels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas. El primer, que va intervenir a través d’una pantalla, va reclamar anteposar els interessos de Catalunya i qüestions com la llengua, les competències i l’economia. “Aquestes són les que ens interessen i han d’estar en condicions de poder defensar-se amb eficàcia”, va dir Pujol. Per la seua part, Mas va agrair que aquesta legislatura Junts no ha estat, al seu parer, els campions de la gesticulació, la mentida o la bronca. “Si vull veure pallassos, vaig al circ perquè els pallassos del circ ho fan millor”, va fer broma l’expresident. El candidat per Lleida, Isidre Gavín, va visitar ahir la Fira de l’Oli d’Arbeca, on va assegurar que la seua formació proposa reformar la llei per impedir els empadronaments en habitatges ocupats i combatre el frau. “Cal posar ordre, volem una normativa clara, que permeti comprovar qui resideix realment al municipi, combatre el frau i impedir que una ocupació serveixi per empadronar-se”, va dir Gavín.