SALUT
Reobert l’antic CAP del Santa Maria de Lleida amb consultes de Salut Mental
Una reforma d’1,9 milions ha permès traslladar set espais assistencials que estaven a l’edifici principal. També acull l’àrea de teràpies respiratòries
L’antic CAP de l’hospital Santa Maria, ubicat al centre dels jardins del recinte, acull des del mes passat set consultes de Salut Mental i l’àrea de teràpies respiratòries cròniques, segons va explicar ahir el gerent, Oriol Yuguero.
Va celebrar que el trasllat de les consultes, que abans estaven a l’edifici principal de l’hospital, permet disposar d’espais “amb més llum i facilitats, ja que són més polivalents perquè puguin participar els diferents professionals”, la qual cosa “dona resposta a una demanda cada vegada més elevada”, va assenyalar. El vell CAP, ara rebatejat com a Edifici Jardí, s’ha reformat íntegrament amb un pressupost d’1,9 milions.
Yuguero va explicar aquestes novetats durant la jornada Salut mental comunitària a Lleida: de l’atenció a la recuperació, impulsada per la Generalitat en el marc del pacte nacional de Salut Mental. La directora, Laia Arnal, va subratllar la importància de “l’acompanyament en el procés de recuperació” més enllà dels sistemes assistencials clínics, ja que la salut mental “no són només patologies, diagnòstics, tractaments o fàrmacs”, va assegurar.
Aquest enfocament implica la participació de diversos agents, com “escoles, llocs de treball o entitats socials”, que poden ajudar a “crear vincles, construir projectes o reincorporar-se a la vida social i laboral”, va explicar. Arnal va destacar el creixement del “malestar emocional, sobretot en la població jove”.
Per la seua banda, Yuguero va indicar que el Santa Maria compta amb un equip (PSI) format per psiquiatres, psicòlegs i personal de suport que atén persones vulnerables i sense llar i facilita que entrin en contacte amb el sistema.
Per la seua part, la delegada del Govern, Núria Gil, va fer referència a la “dispersió territorial” de la demarcació de Lleida, que “no hauria de ser un desavantatge per rebre els serveis assistencials i les atencions que necessita”, va afirmar.