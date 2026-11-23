Rufián demana votar “amb memòria i amb ganes”
El cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va apel·lar ahir al vot socialista després que el president del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, es deixés “dominar” pel candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara de dijous passat. “Qui anirà a Moncloa a defensar els nostres drets i el nostre país? El PSC, Jordi Hereu? O ERC i jo? Doncs voteu amb memòria, voteu amb ganes”, va dir Rufián en l’acte central que el seu partit va celebrar a Barcelona, on va remarcar que no vol governar Espanya, “però vull que es governi bé”. Rufián va afegir que votar Front Ampli i Junts a Lleida i Tarragona és “un vot tirat”.
Al seu torn, la candidata al Congrés per Lleida, Inés Granollers, va estar dissabte a l’Eix Comercial de Lleida, on va defensar el comerç local, ja que són “ocupació, vida als carrers, un servei essencial per als veïns i contribueixen a fer ciutat”.