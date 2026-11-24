Detinguts dos lladres d'establiments molt actius els últims dies a Lleida
Els Mossos els van arrestar després d'un robatori en una botiga del carrer Canonge Brugulat i els relacionen amb altres assalts recents
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 38 i 24 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força en una botiga del carrer Canonge Brugulat de Lleida. Un dels arrestats acumula més de 30 antecedents policials i l'altre també en té, segons ha informat la policia catalana, que relaciona tots dos individus amb diversos robatoris recents en establiments de la ciutat. El robatori pel qual han estat detinguts va tenir lloc pels volts de la una de la matinada de diumenge, quan una patrulla que feia tasques de prevenció de robatoris per la Zona Alta va rebre l'avís que havien entrat en un establiment del carrer Canonge Brugulat i n'havien sostret la recaptació de la caixa enregistradora.
Els agents van localitzar poc després dos homes que responien a la descripció dels sospitosos a prop del lloc dels fets. Quan es van identificar com a policies, tots dos van intentar fugir per separat, però els van interceptar als carrers Juli Cèsar i Gaspar de Portolà. Duien dues bosses amb 155 euros en monedes, fet que en va motivar la detenció.
Un dels detinguts ja havia estat arrestat dues vegades aquest novembre. La primera, el dia 2, per un robatori en una perruqueria, i la segona, el dia 16, per un assalt en un supermercat del passeig de Ronda. L'altre havia estat enxampat la matinada de dijous passat mentre robava en un bar de la plaça de les Missions. A més, la policia també li atribueix un robatori amb força del dia 15 en un supermercat del carrer Ramón y Cajal, on presumptament van trencar l'aparador amb una llamborda i es van endur la caixa enregistradora.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten que tots dos estiguin implicats en altres robatoris amb força comesos els darrers dies a la Zona Alta. Els detinguts van passar aquest dilluns a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.