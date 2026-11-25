SUCCESSOS
Dos detinguts per l’onada de robatoris en comerços de Lleida: 30 antecedents i arrestats tres dies abans
Un compta amb 30 antecedents i l’altre havia estat arrestat tres dies abans
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de diumenge dos homes, de 38 i 24 anys, acusats de rebentar una botiga del carrer Canonge Brugulat. L’arrest es va produir en el marc del patrullatge preventiu per l’onada de robatoris en comerços registrats les últimes setmanes als barris d’Instituts i Zona Alta i passeig de Ronda, com va avançar SEGRE.
Lleida
Rebenten amb llambordes cinc comerços de Lleida en una setmana i s'emporten les caixes enregistradores
COLAU OBRADOR LLINÀS
Es dona la circumstància que l’individu de 38 anys acumula més de 30 antecedents policials i el de 24 anys havia estat arrestat la setmana passada al ser sorprès robant en un bar de la plaça de les Missions, com va avançar aquest diari.
Els fets van tenir lloc al voltant de la una de la matinada de diumenge quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d’Esquadra, que feia patrullatge preventiu per la Zona Alta, va rebre l’avís d’un robatori amb força en una botiga del carrer Canonge Brugulat, d’on es van emportar la recaptació de la caixa enregistradora.
Poc després, amb la descripció dels presumptes autors i, davant les sospites que s podia tractar d’uns lladres molt actius en els últims dies, van localitzar dos individus a prop del lloc de l’assalt. En el moment en què els agents de paisà es van identificar com a policies, els homes es van separar i van intentar fugir.
Finalment, els van interceptar i van detenir als carrers Juli Cèsar i Gaspar de Portolà. Els sospitosos portaven a sobre dos bosses amb 155 euros en monedes, la qual cosa va motivar la detenció com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.
L’home de 38 anys, a més de constar-li 30 antecedents policials, ja havia estat detingut dos vegades aquest mes. Concretament, el dia 2 va ser arrestat per un robatori en una perruqueria, i el dia 16 per un assalt en un supermercat de passeig de Ronda.
A l’altre detingut l’havien enxampat tres dies abans robant a l’interior d’un bar de la plaça de les Missions i també li van imputar un robatori del dia 15 en un establiment d’alimentació del carrer Ramón y Cajal, on suposadament va trencar la porta amb una llamborda i es va emportar la caixa enregistradora.
La investigació continua oberta i no es descarta que estiguin implicats en altres robatoris amb força que han tingut lloc en els últims dies en aquesta zona de la capital del Segrià.