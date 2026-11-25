Un okupa detingut per amenaçar veïns de la Bordeta mentre intentava entrar a una casa tapiada
Els veïns van impedir-li l'accés. Un altre arrestat per robar en un habitatge en desús al Barri Antic de Lleida
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest dimarts un home de 31 anys per un presumpte delicte d’amenaces i un altre de lleu d’usurpació d’immoble després que veïns del carrer Isern, a la Bordeta, denunciessin que els hauria amenaçat de mort a l’intentar evitar que el subjecte okupés una casa tapiada propietat d’un particular.
Fonts del cos van explicar que la majoria dels veïns tenien una edat avançada i estaven molt atemorits, perquè el detingut els hauria amenaçat de treure’ls la vida si alertaven la policia de l’intent d’okupació. Va arribar a causar danys materials en l’accés de l’habitatge.
Detingut per entrar en un habitatge en desús per robar-hi
La policia local també va arrestar a un home de 51 anys al carrer Cavallers com a autor d’un robatori amb força en un immoble en desús al qual hauria escalat per la façana per entrar. Fonts del cos van explicar que és un lladre “habitual”.