La campanya nadalenca arranca amb 20 km de llums en 124 carrers
També es renova el màping de la Paeria i hi haurà un concert a la llum de les espelmes a Sant Joan. L’ajuntament hi ha invertit més d’un milió d’euros
Lleida arrancarà la campanya de Nadal aquesta tarda amb l’encesa de més de 20 quilòmetres de llums repartits per 124 carrers, 2 quilòmetres més que l’any passat, 1.011 elements decoratius, una quinzena d’arbres naturals i un extens ventall d’activitats. “Som una capital en plena transformació i el Nadal sempre és un moment especialment màgic”, va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació de la campanya ahir en la Paeria, per a la qual han destinat més d’un milió d’euros.
Per a aquest any, l’ajuntament ha volgut donar un protagonisme especial a la plaça Sant Joan, que a més de la pista de gel serà l’escenari d’un espectacle candlelight, que és com es denominen els concerts interpretats a la llum de les espelmes, que se celebrarà el dia 18 de desembre i anirà a càrrec de la Camerata Granados. Hi haurà tres sessions: a les 18.00 hores, a les 18.45 i a les 19.30. A la plaça també s’ha instal·lat una bola decorativa de grans dimensions que tindrà diversos efectes lluminosos i canvis de color.
D’altra banda, s’ha renovat per complet el màping a la façana de la Paeria, que s’estrenarà demà aprofitant l’encesa de l’enllumenat nadalenc i hi haurà 15 sessions repartides entre els dies 4 i 11 de desembre entre les 18.30 i les 20.30 hores. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va destacar que els llums de Nadal estaran encesos fins al 6 de gener i que mantenen l’estrella de Nadal de la Suda.
En matèria de seguretat i mobilitat, la tinenta d’alcalde d’aquest àmbit, Cristina Morón, va explicar que hi haurà un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana coordinat amb els Mossos d’Esquadra i que hi haurà un reforç de 4 agents al matí i 10 a la tarda a les zones més freqüentades, com l’Eix Comercial, la Zona Alta, la rotonda de l’Ll-11 i l’avinguda Miquel Batllori. També va recomanar utilitzar en la mesura possible el transport públic abans que el vehicle privat i va advertir que la Urbana posarà especial atenció a les dobles files i que els vehicles no parin en les parades de bus, a les zones de càrrega i descàrrega i a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda.