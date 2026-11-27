Dos detinguts per un negoci de falses cites d'estrangeria des d'un locutori de Lleida
Els acusats utilitzaven eines informàtiques per acaparar hores per als tràmits i les intercanviaven per diners
La Policia Nacional ha desarticulat un negoci de venda fraudulenta de cites per a tràmits d'estrangeria a Lleida. Els agents han detingut a dos homes, el propietari i un treballador, que operaven des d'un locutori situat a l'avinguda Prat de la Riba del municipi. Diverses persones van presentar denúncies aquests últims mesos i la policia va començar la investigació dels fets. Els implicats utilitzaven eines informàtiques i patrons d'accés massiu que saturaven el sistema de cites prèvies i acaparaven les hores disponibles. Després, oferien aquestes cites a altres persones a canvi de diners.
Els acusats entregaven les cites prèvies a nom d'altres persones afirmant que es podien utilitzar sense problema o les cancel·laven el dia anterior per reassignar-les a una altra persona.
La policia ha detingut el propietari del locutori i a un treballador, familiar del primer. Estan acusats d'implicació en delictes d'estafa i falsedat documental.