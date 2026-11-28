SANITAT
Atenció social a 29 pacients de l’Arnau i Santa Maria enguany
Iniciativa finalista dels premis Impulsa
Un projecte de col·laboració entre els hospitals Santa Maria i Arnau juntament amb l’àrea d’Inclusió Social de la Paeria ha estat seleccionat com a finalista dels premis Impulsa 2026 del Consorci de Salut i Social de Catalunya en la categoria Impuls a una idea compartida. Té com a objectiu donar una resposta més coordinada a les necessitats de les persones amb una vulnerabilitat social extrema i que acostumen a presentar una elevada complexitat sociosanitària, amb problemes de salut física i mental, addiccions i dificultats socials. Aquestes circumstàncies poden comportar un ús freqüent del servei d’Urgències i ingressos evitables, així com dificultats per continuar els tractaments. Professionals dels hospitals i dels serveis socials municipals es coordinen per desplaçar l’atenció a l’entorn habitual de les persones, com els albergs o la via pública.
Durant els dotze mesos del projecte pilot, el 2024 es va fer el seguiment de 29 persones, i el 62% va accedir a algun recurs social. L’any passat van ser 22, de les quals 14 van tenir accés a recursos socials. Aquest any són 29, i prop de la meitat disposen d’un recurs social.