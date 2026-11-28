TRÀNSIT
La DGT farà aquest dissabte 785 exàmens per reduir la llista d’espera
Comptaran amb 45 examinadors
La Direcció General de Trànsit (DGT) té previst examinar avui 785 alumnes de 28 autoescoles lleidatanes en una jornada extraordinària per reduir la llista d’espera.
Aquesta convocatòria se suma a la del passat 14 de novembre a la Seu d’Urgell, en la qual es van examinar 179 persones. Del total d’alumnes previstos, 605 s’examinen per al permís de turismes, 120 per al de camions, 46 per al de motos i 14 per al d’autobusos. Les proves requereixen el desplaçament de 45 examinadors, la majoria d’altres províncies de l’Estat.
La jornada començarà a les 7.30 hores en diferents punts de Lleida i Torrefarrera. En aquest últim municipi, s’ha habilitat un espai al polígon industrial per iniciar els exàmens, mentre que a Lleida començaran a les zones habituals, com el carrer Til·lers, l’aparcament del parc de Bombers i els polígons El Segre i Els Frares.
Aquesta convocatòria extraordinària és la segona que se celebra per tal de reduir la llista d’espera a la capital del Segrià en mig any, després dels 315 exàmens del passat 16 de maig.