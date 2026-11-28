ERC i Junts s’enfronten a la recerca de l’últim diputat amb el PSC a l’aguait
Intensa disputa dels candidats al Congrés per Lleida en el debat de SEGRE
Té una mica de paradoxa que la campanya electoral d’un Estat oficialment aconfessional es tanqui el dia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, i més quan el seu historial inclou salvaments, conquestes, conversions i rehabilitacions i la festivitat coincideix amb la data en la qual molts candidats, també en el cas de Lleida, esgoten les seues últimes opcions de sortir elegits.
Diversos d’aquests conceptes van planejar ahir pel plató principal de Lleida TV, on els caps de llista al Congrés dels tres partits que van tenir representació en aquesta cambra la legislatura anterior, Cristina Morón (PSC), Inés Granollers (ERC) i Isidre Gavín (Junts), van participar en el debat del Grup SEGRE moderat pel periodista Jordi Sebastià en el qual van protagonitzar, especialment els dos últims, una intensa disputa per obtenir per a les seues respectives formacions polítiques la quarta acta de diputat de la demarcació, que segons les enquestes serà molt disputat. El debat, emès ahir, està disponible al codi QR d’aquesta pàgina.
Sondejos com el publicat per SEGRE, i altres que remenen els partits, assignen dos diputats al PSC i un a ERC i donen opcions perquè el quart sigui republicà o juntaire sense descartar que pugui acabar essent socialista.
Les escaramusses entre Gavín i Granollers van començar tot just arrancar el debat. “Els socis d’Esquerra són els pitjors enemics del sector ramader”, va retreure el primer la segona per l’acord del seu partit amb Podem, molt crític amb la ramaderia industrial. “Gavín parla molt de diners però vota en contra que puguem decidir sobre aquests diners a Catalunya”, li va respondre la segona.
Morón intentava assegurar la seua posició, centrada a defensar la gestió dels presidents del seu partit (Pedro Sánchez i Salvador Illa) i a rebutjar els atacs que li anaven caient. “No és aquí”, li va respondre a Gavín quan aquest va trobar a faltar la seua antecessora, Montse Mínguez, per debatre sobre habitatge. “Mai no estarem al costat de PP i Vox, però sempre hem defensat la unitat d’Espanya”, va dir quan Granollers va obrir el debat sobiranista.
Aquesta va ser la tònica del debat, previ a una jornada de reflexió després de la qual el votant decidirà si toca miracle, com un inèdit tercer diputat socialista; conquesta, si ERC reedita el segon del 2016, o el salvament de mantenir l’acta de l’espai polític de Junts, l’únic que des del 1977 l’ha obtingut sempre a Lleida.
El debat es va estructurar en quatre blocs (economia, habitatge, encaix de Catalunya en l’Estat i seguretat) les discussions dels quals sovint es veien travessades per temes transversals com les aliances a la cambra, les polítiques fiscal i pressupostària i el canvi d’escenari que suposaria la tornada de l’extrema dreta al poder per primera vegada en mig segle, des de la mort de Franco.
I el servei ferroviari, que en l’arrancada del debat va propiciar un enfrontament entre Gavín i Morón. “Aquest Govern de l’Estat ha invertit gairebé zero a Lleida, i després de vuit anys tant Rodalies com l’alta velocitat funcionen encara pitjor”, va exposar el juntaire, al qual la candidata socialista va replicar que “venim de molts