URBANISME
La Paeria de Lleida renova l’heura de la canalització del riu
Retiraran les zones amb les plantes més seques
L’ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs per renovar tota l’heura del mur esquerre de la canalització del riu. L’actuació, a càrrec del Centre Especial de Treball de l’Institut Municipal d’Ocupació, consistirà a retirar els trams més secs per a plantar nous esqueixos entre les comportes de Pardinyes i el pont Nou, al llarg de dos quilòmetres i mig.
Les altes temperatures i la sequera dels últims anys han provocat que l’heura, plantada fa uns trenta anys, s’assequés. Els trams en què la planta es troba en bon estat es mantindrà.