Eleccions Generals 2026: el PSC guanya però cau 5,50 punts i el PP és segon a la ciutat de Lleida
Els segueixen ERC, Vox i Junts completen el repartiment i els Comuns hi tornen a concórrer.
El PSC ha guanyat les eleccions a Lleida amb 19.974 vots, el 29,19 % del total, tot i que perd 5,50 punts percentuals respecte als comicis del 2023. El PP queda en segona posició amb 15.671 vots (22,90 %) i ERC és tercera força amb 13.143 sufragis (19,21 %). Vox, Junts i els Comuns completen la llista de candidatures amb representació en els resultats.
Els resultats mostren un canvi en el mapa electoral lleidatà respecte a fa tres anys. Mentre els socialistes retrocedeixen, populars, republicans i Vox augmenten el seu suport. Els socialistes havien obtingut el 2023 un total de 19.367 vots, el 34,69 %, de manera que, malgrat guanyar en vots absoluts, perden pes en percentatge.
Els partits que pugen: PP, ERC i Vox
El PP és la formació que més millora entre les dues primeres: passa de 10.084 vots a 15.671, del 18,06 % al 22,90 %, un avenç de 4,84 punts. ERC és la que registra el major increment, amb 6,38 punts més, ja que va del 12,83 % (7.163 vots) al 19,21 %. Vox, per la seva banda, creix 2,64 punts i arriba a 8.025 vots (11,73 %), per sobre dels 5.079 (9,09 %) del 2023.
Junts, Comuns i candidatures minoritàries
JxCat obté 7.632 vots, el 11,15 %, la qual cosa suposa un descens de 0,47 punts respecte al 11,62 % (6.492 vots) de fa tres anys. Els Comuns-Front Ampli, que el 2023 no es van presentar amb aquesta candidatura, assoleixen 1.729 vots (2,52 %). També s'hi estrenen Alhora, amb 586 vots (0,85 %), que tampoc concorria el 2023.
Entre les formacions més petites, PACMA aconsegueix 473 vots (0,69 %) i baixa 0,11 punts. FO puja 0,16 punts i obté 209 vots (0,30 %), mentre que el PCTC suma 100 vots (0,14 %), amb un augment de 0,05 punts respecte als 55 sufragis anteriors.