TRIBUNALS
Li demanen 13 anys de presó per violar la parella i maltractar-la a ella i als fills
La Fiscalia sol·licita una condemna de 13 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment la seua parella i de maltractar-la a ella i als fills en comú. És acusat dels delictes d’agressió sexual i maltractaments en l’àmbit de la violència de gènere, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.
Els fets s’haurien produït a la capital del Segrià entre els anys 2019 i 2024. Segons el Ministeri Públic, l’acusat, trobant-se al domicili familiar i malgrat la negativa de la seua parella de continuar mantenint relacions sexuals, l’agafava amb força i l’agredia sexualment. A més, presumptament, de manera habitual, la insultava i la denigrava en presència dels fills d’ambdós. Així mateix, quan ja estaven separats, l’acusat suposadament no permetia als fills parlar amb la seua mare, els dutxava amb aigua freda i els colpejava.
D’altra banda, es preveu que l’Audiència jutgi dijous una dona acusada d’apropiar-se d’un total de 14.808 euros d’una cosina seua. Es preveia que el judici se celebrarés dijous passat.