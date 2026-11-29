CERTAMEN
Més de 250 universitaris resolen reptes digitals d’empreses i institucions
A la desena hackató de la Politècnica
La Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir la inauguració de la desena edició de la HackEPS, una trobada universitària de 24 hores que ha reunit més de 250 joves de la UdL, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i d’altres països, per desenvolupar prototips tecnològics que resolguin els reptes i problemes reals proposats per les empreses i institucions col·laboradores. A través d’equips multidisciplinaris d’entre 3 i 4 persones, els participants en la hackató, també anomenats hackers, tenen fins avui per presentar les solucions. Pol Llinàs, president de LleidaHack, l’associació estudiantil de l’EPS que impulsa l’esdeveniment tecnològic, va explicar que es parteix d’un problema real, en el qual juntament amb l’ajuda de mentors, els equips treballen per oferir una solució. “Hi ha qui no dorm en tot el cap de setmana”, va assegurar. A l’acabar, els equips hauran de presentar el seu projecte davant les empreses, que l’avaluaran seguint els criteris d’innovació i originalitat, dificultat tècnica i viabilitat pràctica. Els millors projectes seran guardonats amb premis econòmics, dispositius tecnològics, llicències de programes o oportunitats laborals.
Segons Llinàs, l’edició d’aquest any ha batut rècords històrics de participants, amb més de 250 inscrits. “Rebem unes 300 inscripcions, però les limitem per l’aforament”, va indicar.
Després de deu anys organitzant aquest esdeveniment, “el HackEPS ha crescut molt i ha despertat molt d’interès”, va afegir. Tanmateix, va reconèixer que els agradaria donar-se a conèixer molt més i “poder acollir més participants internacionals”, ja que l’esdeveniment també forma part de la Major League Hacking (MLH), la comunitat inernacional de hackatons universitàries. Durant el cap de setmana, més enllà del treball de programació, la jornada també ofereix dinàmiques de descans i activitats de networking amb altres equips.