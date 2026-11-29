DGT
Un total de 785 lleidatans s’examinen en un sol dia per obtenir el carnet de conduir
Representen el 24% dels més de 5.000 que es trobaven en llista d’espera. Les proves extraordinàries van ser en diferents punts de Lleida ciutat i Torrefarrera entre les 7.30 i les 18.30 hores
Un total de 785 lleidatans es van poder examinar ahir per obtenir el carnet de conduir en una convocatòria extraordinària organitzada per la Direcció General de Trànsit (DGT), que va fer les proves a Lleida i Torrefarrera per alleujar la llista d’espera.
Segons va explicar Raquel Castro, presidenta de l’Associació d’Autoescoles de Lleida, hi havia més de 5.000 alumnes en espera per poder fer la prova. En aquesta jornada es van examinar el 24% del total. Fa anys que l’associació denuncia la falta d’examinadors a tot Catalunya, la qual cosa fa que la llista d’espera vagi augmentant.
Aquesta va ser la segona jornada extraordinària, després de la del 16 de maig passat, i va resultar més satisfactòria pel que fa organització que la primera. “Aquesta vegada ens hem pogut organitzars totes les autoescoles amb un mes i mig d’antelació, no amb els 15 dies que ens van donar al maig”, explicava Castro. A més, en aquesta jornada i en la que es va celebrar a la Seu d’Urgell fa dos setmanes, es van poder examinar aspirants a obtenir el permís de tota mena de vehicles, i no només de turismes.
Els punts de partida a Lleida van ser els habituals: els polígons d’El Segre i Els Frares, el carrer Til·ler i la zona de l’aparcament del Parc de Bombers. A més, es va habilitar un espai al polígon de Torrefarrera per poder iniciar les proves des d’aquest municipi. L’associació d’autoescoles es va mostrar molt agraïda amb la col·laboració dels ajuntaments per facilitar la jornada extraordinària.
Els exàmens, va explicar Castro, es distribueixen en cicles de 10 o 12 dies, en els quals es fan unes 400 proves entre el centre de Lleida i el desplaçat a la Seu. Va qualificar de “catastròfica” la capacitat de la DGT per organitzar les proves des de l’estiu. Les queixes de l’associació venen principalment per la falta d’examinadors que, segons Castro, es deu “a la falta de capacitat estructural amb què compten, perquè no hi ha una plantilla estable”.
Els alumnes també pateixen aquesta falta d’examinadors i presenten queixes constants. No sempre es tracta d’obtenir el carnet de turisme, sinó que també hi ha treballadors que necessiten el permís de camió o autobús, o aspirants que fa mesos que esperen per fer l’examen pràctic. “Els qui ho pateixen són els alumnes, que poden estar diversos mesos pagant per les pràctiques i veient que la data de l’examen mai no arriba”, lamentava Castro.