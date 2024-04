Les nostres inquietuds

Creat: Actualitzat:

Em dic Maria i faig 1r de batxillerat i les inquietuds que puc arribar a tenir son varies però una de les mes importants es sobre critiques que es fan cap a persones i que empitjoren la seva salut mental.

Moltes vegades a les xarxes socials veig molts comentaris criticant a persones que ni tant sols coneixen i això em fa pensar lo malament que ho poden arribar a passar les persones que reben aquest tipus de critiques o comentaris. Gairebé sempre es per l'aspecte físic o per polèmiques que es creen a les xarxes socials. Em dona molt a pensar ja que penso que a mi em podria arribar a afectar bastant i empatitzo, encara que hi ha gent que aquests comentaris no els hi afecta.

Sovint son gent que durant un cert temps s’han fet mes coneguts a les xarxes y alguns ho saben portar be i no els importa gaire, però hi ha gent que s’ho pren malament i reacciona d’una altra manera. En aquest cas penso que es un tema important de saber tractar perquè depenent de com siguis pot arribar a afectar molt en la teva vida social i en la teva salut mental, fins un nivell que pots inclús arribar al suïcidi o problemes alimentaris.

Jo crec que a ningú li agradaria patir aquest tipus de comentaris i que la gent abans de comentar-ho es fiques a pensar en que si a ell o ella li agradaria suportar aquest tipus de crítiques.

En aquest tema el món esta empitjorant ja que abans això no passava d’aquesta manera perquè no existien les xarxes socials i no ho podrem canviar de un dia per l’altre, però espero i desitjo que si tothom posa de la seva part això s’acabi acabant.