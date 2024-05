Aprenentatge europeu: Els alumnes del Manuel de Montsuar participen en diversos intercanvis amb països d'Europa

Alumnes del Montsuar i altres de locals al centre de Viljandi (Estònia). - INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR Alumnes del Montsuar i altres de locals al centre de Viljandi (Estònia). - INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR Alumnes del Montsuar i altres de locals al centre de Viljandi (Estònia). - INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR Alumnes del Montsuar i altres de locals al centre de Viljandi (Estònia). - INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

Alumnes de l'institut Manuel de Montsuar exposen el funcionament del programa Erasmus, pel qual el centre té una acreditació que li dona finançament fins a l'any 2027. Conèixer altres cultures i maneres de fer i la pràctica de llengües estrangeres són alguns dels beneficis.

Viatjar i relacionar-se amb gent que no tingui la mateixa cultura que nosaltres és una experiència que ens millora com a éssers humans, sobretot a l’època de formació de l’adolescència. Ens permet veure-hi més enllà de les coordenades culturals que ens defineixen i ens fa evolucionar com a persones. És un aprenentatge essencial.

La diferència entre un viatge convencional (posem per cas amb família o amb els amics) i un intercanvi és que en aquest hi participes com un alumne més de la classe i has de fer el mateix o semblant al que faries a l’institut, és a dir, progressar en la formació personal i acadèmica. Dins d’aquest procés de formació, també es tracta de practicar una llengua estrangera, i no hi ha millor manera que amb un sistema tan absolut d’immersió. Recentment, i després d’haver presentat un projecte conjunt des de l’equip directiu i el departament de llengües estrangeres del nostre institut, van adjudicar al Manuel de Montsuar una acreditació Erasmus amb una durada de 7 anys. Gràcies a la nostra dilatada experiència en l’obtenció de beques de mobilitat Erasmus+, hem pogut participar en aquesta primera convocatòria, en la qual el nostre institut s’ha posicionat entre els primers 879 centres a nivell estatal.

L’Acreditació Erasmus garanteix un finançament per tal d’implementar mobilitats que permeten que tant l’alumnat com els docents gaudeixin d’oportunitats de descobrir nous països, millorar la seva competència lingüística i a més assolir valors essencials per la vida. Vindria a ser un carnet de soci amb el qual el Sepie finança el nostre institut per tal de poder realitzar projectes amb l’alumnat i participar en mobilitats per Europa des del curs 2021 fins al 2027. Els avantatges que ofereix són diversos: un finançament estable, innumerables oportunitats de creixement per a l’alumnat i els docents del centre i una inversió de futur. Gràcies a l’obtenció d’aquesta beca, el nostre institut es podrà centrar en objectius a llarg termini i d’aquesta manera aconseguirem implementar una estratègia pròpia de centre per tal de millorar la qualitat en l’aprenentatge i garantir experiències europees per al nostre alumnat. El projecte es fonamenta en tres grans eixos: el medi ambient, el voluntariat a través del servei comunitari i la millora de les noves tecnologies, centrades específicament en STEAM (les sigles angleses que, en català, correspondrien a Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). A més, cal dir que aquests eixos tenen com a llengua vehicular l’anglès i l’alemany. Així doncs, es tracta de realitzar projectes interdisciplinaris destinats a millorar qualitativament les competències dels participants i a empoderar-los a descobrir, experimentar i imitar bones pràctiques que esdevindran un aprenentatge per a la vida tant a nivell acadèmic com personal. Per tal de coordinar i gestionar les mobilitats, el centre disposa d’un Equip Erasmus format per deu docents, encapçalat per una Comissió Executiva Erasmus amb la qual es realitzen reunions periòdiques. Ambdós equips vehiculen totes les mobilitats i projectes, que es poden dividir en tres tipologies diferents d’intercanvi i experiència.

La primera modalitat d’activitat dins el marc Erasmus+ consisteix en les mobilitats de llarga durada, estades d’entre 6 i 8 setmanes en un país europeu, durant les quals l’alumnat participant s’allotja a casa d’un alumne que posteriorment haurà de rebre a casa seva. A més, assisteixen a les classes del país d’acollida en un horari especialment dissenyat per a ells. Hi ha participat alumnat de 1r de batxillerat que ha optat a fer estades a Vught (Països Baixos), Lahti (Finlàndia), La Roche-sur-Yon (França) o Hechingen (Alemanya).D’altra banda, la segona modalitat consisteix en un programa en què els estudiants desenvolupen un projecte i també viuen amb una família d’un estudiant estranger. Quan aquest estudiant visita Lleida, l’alumne local l’allotja a casa seva. Actualment, oferim als estudiants la possibilitat de participar en intercanvis amb les següents destinacions: Vught (Països Baixos) a 2n d’ESO, Talsi (Letònia) a 3r d’ESO, Hechingen (Alemanya) a 3r d’ESO, Urbino (Itàlia) a 4t d’ESO, La Roche-sur-Yon (França) a 4t d’ESO, Graz (Àustria) a 4t d’ESO i Lahti (Finlàndia) i Viljandi (Estònia) a 1r de batxillerat.Per últim, durant aquestes estades, de 5 dies, els professors del nostre centre visiten altres instituts de secundària per tal d’aprendre noves metodologies i compartir els seus propis coneixements pedagògics. Fins i tot hi ha la possibilitat que hi imparteixin classes. Els instituts que poden visitar es troben a les mateixes localitats dels intercanvis d’alumnat de curta durada, tot i que no coincideixen en les mateixes dates.

Com va sorgir la idea de sol·licitar l’acreditació Erasmus+? Què suposa per al Montsuar?

Va sorgir el 2018 d’un programa twining que vam indagar amb els alumnes de l’ESO, i a partir d’aquí vam contactar amb Letònia, vam sol·licitar una beca Erasmus i ens la van donar per uns quants anys. Després, el 2021 vam demanar l’acreditació, que ens dona uns diners per finançar el projecte durant 7 cursos.

Quins són els objectius principals del centre?

Primer volem que els alumnes coneguin diferents cultures i maneres de fer; en segon lloc, incentivar-los perquè siguin ciutadans del món, amb valors relacionats amb els 17 ODS, que passen per ser respectuosos amb el medi ambient, tenir hàbits saludables.. Nosaltres ens basem en tres pilars per donar aquesta acreditació: STEAM, servei comunitari i el canvi climàtic, on entrarien projectes sostenibles.

Quins són els criteris per seleccionar els participants?

Si són alumnes amb necessitats socioeconòmiques tenen un punt extra, ja que gaudeixen de menys possibilitats per fer sortides. Després, es valora l’actitud i les notes d’anglès. En cas de dubte o empat tenim en compte la mitjana del curs anterior, l’entrevista personal i la carta de motivació. A les mobilitats de llarga durada fem entrevista personal i als intercanvis una carta de motivació, en què expliquen per què volen participar, ja que hi ha moltes sol·licituds.

L’experiència ha estat molt ben valorada pels participants. Per què creieu que ha estat així? Viatjar t’obre la ment; els teus valors i les teves creences es modifiquen perquè veus altres realitats i no només les pots comparar amb el teu país, sinó que pots aprendre d’aquestes maneres de fer i això és un enriquiment personal. A més, coneixeu persones de la vostra edat de diferent cultura. Quins plans de futur teniu per continuar amb aquest projecte?

Fins al 2027 tenim finançament i això vol dir que aquests alumnes puguin viatjar pràcticament de manera gratuïta, ja que a les famílies els fem pagar entre 100 i 200 €. La idea és sol·licitar una altra acreditació el 2027 i obrir la possibilitat de treballar amb més països i així ampliar aquests valors i mires.

El punt de vista dels estudiants de Secundària

Ningú es penediria de participar-hi. És una experiència única i per recordar, en el meu cas va ser un intercanvi a Finlàndia, a la ciutat de Lahti, al sud del país. La cultura finlandesa és ben diferent a la nostra, així com el clima. En la manera de parlar i socialitzar també, són freds i tímids. No solen parlar en situacions com esperar un bus o estar a l’ascensor.

He estat tot un afortunat, ja que he pogut conèixer tres països a través de l’Erasmus: Letònia, Itàlia i Finlàndia. He pogut aprendre i viure moltes coses. Del primer país em quedaria amb la importància que donen a l’ensenyament. D’Itàlia, amb la unió i la familiaritat que mostra tot el poble. I a Finlàndia el clima era un aspecte diferencial en ple hivern.

És un aprenentatge constant. No podria estar més satisfet d’haver-hi participat. El tracte als instituts de Talsi, Urbino i Lahti va superar l’imaginat. Al marxar portes la maleta per una setmana, carregada de nervis i emoció, però al tornar, el coneixement de noves llengües, terres, cultures i tradicions ja t’acompanyen per sempre. Cada país és un món diferent.

