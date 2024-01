Nissan adapta amb la tecnologia e-4ORCE el seu X-Trail

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nissan porta a les pistes d’esquí europees la força de la tracció total de la seua exclusiva tecnologia e-4ORCE, amb la creació d’un X-Trail e-4ORCE, modificat per a les necessitats del rescat en muntanya. Les modificacions inclouen la substitució de les rodes per erugues de neu, mentre que els seients posteriors s’han retirat per permetre la instal·lació d’una llitera, així com un seient per a un professional mèdic. A l’exterior del vehicle, s’ha afegit un portaequipatge a mida per transportar una llitera d’evacuació i pales per a la neu.