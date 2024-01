La tecnologia MHEV arriba als nous Peugeot 208 i 2008 Hybrid

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Peugeot avança un altre pas en la seua estratègia per l’electrificació llançant la variant híbrida suau (MHEV) del 208 Hybrid i 2008 Hybrid. Aquesta tecnologia, que gaudeix dels avantatges de l’etiqueta eco de la DGT, permet reduir un 15 per cent el consum i les emissions de CO2 respecte al model convencional. En paral·lel, ofereix una conducció cent per cent elèctrica durant un quilòmetre, a velocitats inferiors a 30 quilòmetres per hora.

Disponible amb potències de 100 i 136 cavalls, la nova motorització MHEV s’associa a una caixa de canvis de doble embragatge. Gràcies a la recàrrega automàtica de la bateria al desaccelerar, és factible circular amb zero emissions durant el 50 per cent dels trajectes urbans.

A més de les seues qualitats ambientals, la tecnologia híbrida 48 V destaca també per les seues prestacions i plaer de conduir. A les seues cadenes de tracció, la marca ha apostat per acoblar lateralment el motor elèctric al tèrmic i integrar-lo a la caixa de canvis. D’aquesta manera, s’asseguren canvis de marxes més suaus i confortables, a més de brindar un manteniment més senzill.

Estèticament, el 208 sorprèn pel seu disseny esportiu, amb unes línies que reten homenatge al lleó que identifica la marca. El renovat logo llueix tant en el centre de la calandra com en la firma lluminosa o els fars led posteriors. Les funcions d’ajuda a la conducció reforcen la seguretat i prestacions d’aquesta berlina, presidida per elements com el Pack Safety, que inclou frenada automàtica d’emergència diürna i nocturna.

Per la seua part, el 2008 s’endinsa estèticament en la seua faceta SUV, amb un disseny robust en el qual destaquen grans rodes i línies fluides. Exteriorment, té nous colors metal·litzats com el Gris Selenium i el Blanc Okenite.

A l’interior, criden l’atenció el seu elevat nivell de confort i la qualitat dels acabats. Els seus seients davanters compten amb sistema de calefacció i, en el del conductor, sumen la funció massatge. Un sistema d’il·luminació interior led de 8 tons, disponible en la versió GT, il·lumina el tablier i plafons. Per facilitar posar-se al volant, disposa de la funció accés i arrancada de mans lliures.

Motorització. Per mitjà de l’efecte Boost, el motor elèctric de 21 kW assisteix el propulsor de gasolina Pure Tech per millorar l’acceleració, sobretot a règims baixos. Amb tot això, aquests Peugeot assoleixen potències de 100 o 136 cavalls.

Seguretat. El 2008 exhibeix una llarga llista d’elements, com el control de creuer adaptatiu amb funció Stop and Go, alerta de canvi involuntari de carril o detecció de fatiga. El sistema de reconeixement de senyals de circulació es reforça.