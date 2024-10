Hyundai actualitza l’aspecte i l’equipament de l’i20, i30 i Bayon

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Hyundai Motor España actualitza els models i20, i30 i Bayon, renovant l’aspecte i millorant la tecnologia.

L’i20 compleix ara amb el més restrictiu nivell d’emissions Euro 6e i el màxim nivell de seguretat amb el Reglament General de Seguretat GSR2b. Així mateix, tota la gamma disposa ara del navegador i sistema d’infoentreteniment amb pantalla tàctil de 10,25” amb compatibilitat amb Android Audio i Apple CarPlay, així com connectivitat Bluelink. D’altra banda, renova la il·luminació interior incorporant-se la llum ambiental de tipus led. També és possible trobar característiques de seguretat avançades, com assistència de frenada o assistent de prevenció de col·lisió frontal FCA.

Per la seua part, l’i30 ha estat equipat amb tecnologies de connectivitat actualitzades i característiques de confort, oferint més valor als clients.

Manté tres carrosseries disponibles, Hatchback, Fastback i Wagon, així com l’esportiu acabat N Line. Després del seu llançament l’any 2007, l’actual i30 es troba avui en la seua tercera generació. Amb un renovat exterior i interior, aporta un disseny més audaç.

I finalment el Bayon es presenta com el més petit de la família SUV de Hyundai, sent una opció molt atractiva per a aquells que busquen un vehicle compacte amb característiques modernes i tecnologia avançada. Gràcies a l’eficient sistema de microhibridació, pot beneficiar-se de l’etiqueta ECO en totes les seues versions 1.0 T de 100 CV.