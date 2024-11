Jeep Avenger, capacitat tot terreny en clau elèctrica

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Jeep obre les comandes del nou Avenger amb les seues variants elèctrica, gasolina, e-Hybrid 4x2, alhora que dona la benvinguda a la variant 4xe. Aquesta integra un sistema de tracció total que s’uneix a la tecnologia e-Hybrid d’hibridació suau (MHEV) ja present a la gamma.

Suposa una nova manera d’entendre l’electrificació per al Jeep Avenger, un SUV compacte innovador, dissenyat i fabricat a Europa, que destaca per les seues tecnologies avançades, l’espai interior ampli i ben aprofitat, el seu disseny i la combinació de prestacions que el fan destacar al camp i a la ciutat.

En aquest sentit, compta amb un escut de 360º que defensa tant de pedretes i cops en recorreguts per camins mal asfaltats com d’impactes a baixa velocitat, que són la causa del 70% dels danys de carrosseria a Europa.

Sota el capó, el Jeep Avenger ofereix una versió 100% elèctrica. El motor de 400 V desenvolupa 156 CV, per a una autonomia de 400 km, que pot arribar fins als 550 km en recorreguts purament urbans. A més, també està disponible amb un motor àgil i eficient 1.2 Turbo gasolina de 120 CV.

Per la seua part, la tecnologia híbrida suau e-Hybrid assegura una reducció del 15% del consum de combustible i de les emissions de CO2 respecte a les versions de gasolina equivalents. Conjuga la potència i l’agilitat d’un motor turbo 1.5 gasolina de 130 CV amb la suavitat d’un propulsor elèctric de 20 CV, tot això gestionat per una caixa de canvis de doble embragatge de 7 velocitats.

Per augmentar l’autonomia elèctrica i reduir emissions i consum, el sistema de frenada compta amb una funció d’autocàrrega, que recupera l’energia que d’una altra manera es malgastaria quan el vehicle desaccelera i durant la frenada.

Cada versió de la gamma Avenger s’ha actualitzat acuradament per millorar l’experiència de la conducció. La Longitude ara compta amb arrancada sense clau, mentre que l’Altitude incorpora millores substancials com fars antiboira led, llums llargs automàtics, càmera posterior de vista de dron de 180º o mirall d’atenuació automàtica, que garanteix una seguretat més gran i facilitat d’ús. La Summit proposa com a opció l’entrada sense clau de proximitat i la porta posterior de mans lliures.

XatGPT. Un dels trets més destacats és la integració del XatGPT com un versàtil copilot virtual. A mesura que s’embarca en viatges espontanis o s’improvisen desviacions, traça ràpidament rutes segons la ubicació i la capacitat del cotxe.

Oferta. La marca l’ha simplificat, de manera que el procés de selecció és més senzill i alhora fàcil d’utilitzar. Ho permet una estratègia de packs amb Infotainment & Convenience Pack i Winter Pack, disponible en tots els nivells d’equipament.

The North Face Edition. Aquesta exclusiva edició incorpora materials distintius i tècniques avançades, alhora que va equipat amb un tren motriu híbrid de 48v i tracció total, la qual cosa representa un avenç en el viatge d’electrificació de Jeep.