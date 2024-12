El nou T60 MAX s’incorpora a la gamma de Maxus per redefinir el concepte de rendiment i estil en els pickups tot terreny.

El nou T60 MAX s’incorpora a la gamma de Maxus per redefinir el concepte de rendiment i estil en els pickups tot terreny. Amb un disseny exterior modern i robust, combina línies atractives amb una presència imponent. El seu interior està configurat per oferir el màxim confort gràcies als materials de qualitat i la tecnologia com les pantalles multiinformació del conductor i d’infoentreteniment tàctil de la consola central, les dos de 12,3”.