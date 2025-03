Ford revoluciona el mercat europeu amb el Capri 100% elèctric

Aprofita al màxim les prestacions elèctriques per fusionar diversió al volant amb refinament i comoditat; fins a 627 km d’autonomia.

L’icònic Ford Capri torna després de gairebé 40 anys, renovat per a l’era elèctrica. Dissenyat a Europa per als conductors europeus, aprofita al màxim les prestacions elèctriques per fusionar diversió al volant amb refinament i comoditat; fins a 627 km d’autonomia i 185 kW de càrrega ràpida del 10 al 80% en uns 25 minuts. L’exclusiva manera Sport i l’ajustament de la suspensió ajuden a revitalitzar l’esperit d’un clàssic de culte. La gamma surt al mercat amb preus des de 40.300 euros, sense comptar amb els ajuts del Govern central.