BYD estén fins a final d’abril el pla Electrifica’t, amb ajuts a la compra

BYD amplia fins al 30 d’abril la vigència del Pla Electrifica’t, que permet als clients continuar comptant amb una ajuda a la compra de vehicles endollables equivalent a la de l’extint Pla Moves III. La iniciativa de BYD ofereix fins a 4.500 euros d’incentiu per a la compra de vehicles 100% elèctrics i 2.500 euros per a híbrids endollables. Gràcies a aquesta ajuda diferida és possible adquirir models com el Dolphin des de 22.490 euros.